巨人・田中将大投手（３６）が移籍後初の中５日で、１３日の中日戦（東京Ｄ）に先発する見込みとなった。３か月ぶりの１軍登板となった７日のヤクルト戦（東京Ｄ）で５回２／３を３安打２失点（自責１）。首脳陣は復調の兆しを見せたベテランに９連戦の最終戦を託すことを決断した。５日から始まった大型連戦中２度目の出番で、次こそ日米通算１９９勝目を狙う。力投から一夜明けた８日は横浜で調整。移籍後最多１０４球を投じ