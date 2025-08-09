兵庫県の告発文書をめぐり、斎藤元彦知事らの疑惑を追及していた竹内英明元県議（当時50歳）が死亡したことをめぐり、竹内氏の妻が8日、神戸市内で会見し、政治団体「NHK党」党首・立花孝志氏（57）について、竹内元県議に対する名誉毀損容疑で兵庫県警に刑事告訴し、受理されたと明らかにした。会見する竹内英明・元兵庫県議の妻（右・遮へい板内）と代理人の石森雄一郎弁護士〈2025年8月8日午後 神戸市中央区〉告訴状は2通。