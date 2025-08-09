M!LKが、8月15日25時より放送の『オールナイトニッポン』（ニッポン放送）にて、スペシャルパーソナリティを担当する。 （関連：M!LK、最大動員ツアーで広げる表現の振り幅全身全霊で届けた横浜アリーナ公演レポ） M!LKは、2022年に『M!LKのオールナイトニッポンX（クロス）』を担当して以来、2度目の『オールナイトニッポン』パーソナリティ担当となるが、25時から放送の通称