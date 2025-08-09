イスラエル政府がパレスチナ自治区ガザ北部の「ガザ市」の制圧計画を承認したことを受け、ドイツのメルツ首相は「ガザで使用される可能性のある軍事装備品をイスラエルに輸出しない」と表明しました。イスラエル政府が8日、パレスチナ自治区ガザ北部ガザ市の制圧計画を承認したことを受け、ドイツのメルツ首相が声明を出しました。声明では、「ガザ地区の民間人が直面している終わりのない苦しみに対し、深刻な懸念を抱いている」