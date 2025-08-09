ニッポン放送は9日、吉本興業と同局がタッグを組んでの取り組みとして、22日放送の「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）を深夜の大阪・関西万博の会場から生放送すると発表した。「オールナイトニッポン」を万博会場から放送するのは歴史上初となる。現在、大阪・関西万博では吉本興業がよしもとwaraiimyraii館にて「こころとからだの健康につながる、笑いのチカラ」をテーマにエンターテインメントを発信し