8日夜、名古屋市南区の交差点で車3台が絡む事故がありました。それぞれの車に乗っていた6人が病院に搬送され、このうち34歳の女性1人が死亡しました。 【写真を見る】交差点で右折車と直進車が衝突車3台が絡む事故で6人搬送うち30代の女性1人が死亡 事故があったのは南区豊田5丁目の交差点で、8日午後10時前、交差点を右折した乗用車と直進してきた乗用車が衝突。そのはずみで前方に停止していた軽乗用車に衝突し、車3台が絡む