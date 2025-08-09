日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）は９日未明、２日に後楽園ホールで行われた東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチ後に急性硬膜下血腫のため緊急開頭手術を受けた神足茂利さん（Ｍ・Ｔ）が、８日午後１０時５９分に死去したと発表した。２８歳だった。神足選手は２日、同タイトル戦で王者・波田大和（帝拳）に挑戦し、１２回を戦い抜き引き分けた。試合後に医務室で意識を失い、都内の病院に救急搬送され、急性硬膜