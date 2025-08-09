きょうの為替市場は全体的に静かな展開の中、ポンドドルは１．３４ドル台半ばでの振幅が続いている。前日の英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）を受けて、追加利下げへの期待が大きく後退し、ポンドは買い戻しが優勢。ポンドドルは２１日線も復活し、来週以降の動きが注目される。 前日の英ＭＰＣでポンドは買いの反応が出ているが、アナリストからは英国の成長鈍化とインフレの高止まり、いわゆるスタグフレーションが