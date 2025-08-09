9日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比520円高の4万2340円と急騰。日経平均株価の現物終値4万1820.48円に対しては519.52円高。出来高は8740枚となっている。 TOPIX先物期近は3050.5ポイントと前日比24ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.29ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 42340