記録的な大雨に見舞われた鹿児島県では9日夕方にかけても再び非常に激しい雨が降る恐れがあり、引き続き警戒が必要です。8日未明に発生した線状降水帯で記録的な大雨となった鹿児島県内。大雨特別警報が出され、一時警戒レベル5の緊急安全確保が呼びかけられた霧島市などでは、水を送るための配管が破損し、断水が続いています。復旧の見通しは立っておらず、給水所が設置されました。住民「ありがたいです。（給水に）並んででも