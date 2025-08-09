世界ランキング２１位のバスケットボール男子日本代表は８日、アジアカップ１次リーグＢ組第２戦（サウジアラビア・ジッダ）で同２８位のイランに７０―７８で敗れた。シリアとの初戦に勝利し、１次リーグ最大の難敵を迎えた。前半を同点で折り返し接戦となった中、第４クオーター（Ｑ）に得意の３ポイントでチームトップ２２得点を挙げていた富永啓生（２４＝北海道）が、残り２分のところで５ファウルの退場。この日の得点源