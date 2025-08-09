ボートレース大村の「日本財団会長杯」は８日、準優勝戦が行われた。田川大貴（２７＝長崎）は準優１０Ｒ、４コースからコンマ０９のスタートを決めると「冷静に回れた」と１Ｍはまくり差しのハンドルから２着を確保。当地では９回目となるファイナル入りを果たした。「スリット近辺がいい。伸びられないし、相手次第では強め。出足に関してはギリギリで、道中は余裕がない」と戦える足には立て直している。同じ１１９期の竹