県内は記録的な大雨に見舞われ、霧島市や姶良市では断水が続いています。8日未明に発生した線状降水帯で記録的な大雨となった県内。鹿児島市、霧島市、姶良市など6つの市に避難指示が出されています。大雨の影響で霧島市と姶良市では断水が続いています。復旧の見通しは立っておらず姶良公民館と重富中学校に給水所が設置されました。（住民）「午後5時から（水道が）止まっていてまだ出ていない。いつ復旧するかわからないの