イスラエル政府がパレスチナ自治区のガザ市を占領するため新たな軍事作戦を承認した事に、ヨーロッパなどから非難の声が相次いでいます。イスラエルは、ガザ市を占領する新たな軍事作戦を閣議で承認しました。これをうけドイツのメルツ首相は8日、イスラエルへの軍用品の輸出を停止したと発表しました。ドイツはユダヤ人迫害の歴史からイスラエル寄りの政策をとってきていて、アメリカに次ぐ武器供給国です。今回の措置についてメ