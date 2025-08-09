【新華社フフホト8月9日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市にあるバヤン油田で、二酸化炭素（CO2）を回収、利用、貯留する「CCUS」プロジェクトによるCO2注入量が累計7万トンを突破した。同自治区での大型CO2利用・貯留拠点の本格的な稼働を示す節目となった。バヤンノール市政府が明らかにした。CCUSは、温室効果ガスの大気への排出を減らし、地球温暖化に対応するための重要な手段とされる。バヤン油田は節水と炭素削減