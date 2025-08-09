８日、２０２５世界ロボット大会の開幕式で、開幕を告げるボタンを押す来賓ら。（北京＝新華社記者／謝羗）【新華社北京8月9日】中国北京市の北京経済技術開発区で8日、「2025世界ロボット大会」が開幕した。中国電子学会と世界ロボット協力機構（WRCO）が主催し、国内外から200社超が出展。会場では1500点以上の製品が展示されている。８日、２０２５世界ロボット大会の開幕式の様子。（北京＝新華社記者／謝羗）８