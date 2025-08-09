霧島市では、隼人町のほぼ全域、国分野口の一部地区、福山町の下場地区で断水が続いています。 隼人町と国分野口の一部地区では、水源から木之房配水池をつなぐ導水管が破損しているということです。 この復旧について、霧島市は「8月11日（月）以降になる見通し」と明らかにしました。 福山町の下場地区の断水原因は調査中で、復旧については「現時点では未定」としています。霧島市の臨時給水箇所（終日） 職員の配置や、