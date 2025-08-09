お盆休みを海外で過ごす人の出国ラッシュが始まっています。8日、成田空港ではお盆休みを海外で過ごそうと、大きなスーツケースを手にした家族連れや、若者の姿が多くみられました。成田空港では、お盆期間中に49万人あまりが出国する予定です。国際線は全日空、日本航空ともに去年より予約数が増えています。全日空は10.5パーセントの増加で、中でも好調なハワイ路線はお盆期間として過去最多の予約数だということです。成田空港