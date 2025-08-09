ボートレース尼崎の「日本財団会長杯争奪第５３回オール兵庫王座決定戦」が９日に開幕する。兵庫支部レーサーによる毎年恒例のお盆シリーズ。不動のエースで初日選抜戦１枠の吉川元浩（５２＝兵庫）は、前検のエンジン抽選で２連率４０％の５０号機を獲得。特訓では「合ってないが、残り心地は悪くない」と及第点がつく動きだった。ＳＧ４Ｖ、Ｇ?２０Ｖと実績ではスバ抜けている絶対的エースが前検気配上々となれば、今節も