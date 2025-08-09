ボートレース尼崎の「日本財団会長杯争奪第５３回オール兵庫王座決定戦」が９日に開幕する。登玉隼百（２６＝兵庫）がエンジン抽選で引き当てたのは５３号機。２連率３２％で当地ではＢランク評価。特訓後は「普通ですかね。直線で回っている気がしたので、もうちょっと回転を抑えて、水をつかませたいですね。でも、このままでも行けそうな感じはあります」と感触はまずまずだ。７月大村モータボート誕生祭でＧ?初参戦。「