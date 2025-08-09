８日、太極剣の試合に臨む盧卓霊。（成都＝新華社記者／徐速絵）【新華社成都8月9日】ワールドゲームズ成都大会は8日、武術女子太極拳・太極剣決勝が行われ、中国の盧卓霊（ろ・たくれい）が金メダルを獲得し、中国選手団の今大会初の金となった。８日、太極剣の試合に臨む盧卓霊。（成都＝新華社記者／徐速絵）８日、太極剣の試合に臨む盧卓霊。（成都＝新華社記者／徐速絵）８日、太極剣の試合に臨む盧卓霊。（成都＝新華社記