オランダの名門アヤックスは8日、ボルシアMGから日本代表DF板倉滉を完全移籍で獲得したことを発表した。アヤックスの発表によると、契約期間は2029年6月までの4年間で1年の契約延長オプションが付くとのこと。背番号は「4」を付けることが決まった。ドイツメディア『スカイスポーツ』は以前、移籍金が1050万ユーロ（約18億円）の固定費に最大200万ユーロ（約3億円）の追加費用が加わる、最大1250万ユーロ（約21億円）のパッケ