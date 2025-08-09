中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京8月9日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は8日、天津で開かれる上海協力機構（SCO）サミットにインドのモディ首相が出席するとの報道に関し、モディ氏がサミット出席のため中国を訪れることを歓迎すると表明した。郭報道官は次のように説明した。中国は8月31日から9月1日まで天津でSCOサミットを主催する。SCOメンバー国を含む20カ国以上の指導者、10国際機関の