サッカーのオランダ１部アヤックスが、ドイツ１部ボルシアＭＧの日本代表ＤＦ板倉滉（２８）を獲得することが８日、分かった。総額２０億円以上の移籍金で両クラブ間が合意し、近日中にも発表となる。同国リーグ最多３６度の優勝を誇るオランダ屈指の名門で、板倉は初の日本人選手となる。年俸は約５億円の４年契約と見られる。１９年１月に川崎からマンチェスターＣに完全移籍した板倉は、同年にオランダ１部フローニンゲンに