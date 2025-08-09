NY株式8日（NY時間11:50）（日本時間00:50） ダウ平均44066.72（+98.08+0.22%） ナスダック21393.57（+150.87+0.71%） CME日経平均先物42250（大証終比：+430+1.02%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は伸び悩んでいるものの反発。米株式市場には８月は弱い月との経験則がある。先週の米雇用統計でその懸念が再度強まったが、今週の値動きを見た限りにおいては、まだ底堅さは堅持しているようだ。