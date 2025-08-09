ガザ地区での飢餓が深刻です。WHO テドロス事務局長「栄養失調が蔓延しており、飢餓に関連した死亡者数が増加している」WHOは7日、ガザ地区で7月に急性栄養失調と診断された5歳未満の子どもの数がおよそ1万2000人になったと明らかにしました。月単位では過去最悪です。また、今年に入ってから栄養失調で99人が死亡し、そのうち29人が5歳未満の子どもだったということです。