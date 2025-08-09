カラオケも新時代に。お気に入りの歌い手にポイントを贈って応援できます。日本で生まれ世界に広がった「カラオケ」。楽しみ方は多様化し、今や歌わなくても満喫できるコンテンツへと進化を遂げています。8日、「カラオケBanBan」などを展開するシン・コーポレーションが東京・渋谷にオープンした新店舗。従来の個室型とは異なる開放的な空間に登場したのが、東南アジアで人気を集めるエンタメを逆輸入した応援型のカラオケステー