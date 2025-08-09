神奈川・横浜市の中学校の校長が、電車内で盗撮をしたとして書類送検されたと教育委員会が発表しました。横浜市立富岡東中学校の校長（65）は2025年6月、電車内で女性2人の下着を盗撮しようとし、犯行を目撃した乗客に取り押さえられました。校長は警察に引き渡され在宅で捜査を受けていましたが、8月7日に書類送検されました。校長は「被害にあった女性にひどいことをしてしまった。おわびしたい」と話していて、教育委員会は「学