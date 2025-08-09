8日、福岡市のビルで、重さ900キロのエレベーター巻き上げ機をつり上げて移動させていたところ、バランスを崩して落下しました。この事故で、50代の男性作業員が下敷きになり、別の50代の男性作業員が階段から転落して、意識不明の重体となっていましたが、その後2人の死亡が確認されました。警察などが事故の状況を調べています。