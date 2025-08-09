海南省瓊海市の更路簿博物館で、更路簿のコピーを整理する王振忠さん（左）と王書保さん。（７月２２日撮影、瓊海＝新華社記者／程婷婷）【新華社海口8月8日】中国ではかつて、南中国海に向け航海する全ての船長にとって「南海航道更路経」は必携の航海の手引きだった。これは口伝や手書き写本で伝えられてきた航海術の知識体系で、一般には「更路簿」または「更路伝」と呼ばれ、2008年に中国の国家級無形文化遺産