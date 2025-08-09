日本維新の会の前原共同代表は、参院選の結果責任を取るなどとして辞任を表明。新たな共同代表に藤田前幹事長が選出されました。日本維新の会藤田文武 新共同代表「維新の会が中心となって、我々が訴えてきた政策を実現していく」藤田氏は、「原点に帰って、本質的な課題に切り込む政党だという姿勢をもう一度思い出す」と抱負を語りました。藤田氏は続投することが決まった吉村代表と共に党の態勢立て直しを図ることになり