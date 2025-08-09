「夫は追い詰められた」。立花孝志氏を名誉棄損の疑いで刑事告訴です。兵庫県の斎藤知事によるパワハラ疑惑などの告発をめぐり、亡くなった元兵庫県議の妻がNHK党の立花党首を刑事告訴しました。竹内英明元兵庫県議の妻「夫は自ら望んで命を絶ったのではありません。間違いなく、この兵庫県政の混乱の中で、追い詰められ、孤立し、社会に絶望して、この世を去りました」斎藤知事のパワハラ疑惑などを追及する百条委員会のメンバー