体感だけでは判断しにくい、熱中症のリスク。そこで今注目されているのが、暑さを数値で「見える化」し、知らせてくれる最新のデバイスです。今回は、屋内外で使いやすいアイテム2選をご紹介。深部体温や輻射熱など、自分では気づきにくい危険をしっかりキャッチしてくれます。黒球式熱中症指数計 熱中アラーム TC-210●黒球式熱中症指数計 熱中アラーム TC-2105500円（税込み）／タニタhttps://www.tanita.co.jp/product/hygromet