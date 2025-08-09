男性を車に監禁し金を奪った疑いなどで大阪府警が公開手配した男が、タイへ入国していたことが分かりました。公開手配されている木村良沙容疑者（29）らは2024年8月、大阪府内で20代の男性を襲って車に監禁し、現金260万円を奪うなどした疑いがもたれています。警察によりますと、犯行グループのリーダー格とされる木村容疑者は、その後の関係者への取材で、2025年1月にタイへ入国していたことが新たに分かりました。木村容疑者の