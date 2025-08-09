国道１０号は、霧島市隼人町 野久美田と、姶良市加治木町 錦江町の間が、全面通行止めとなっています。鹿児島国道事務所は、う回路の利用を呼びかけています。 う回路は、霧島市溝辺を経由する北回りのルートです。 国道223入口交差点～国道223号～⻄光寺交差点～国道504号～溝辺麗交差点～県道56号～交差点～県道55号～加治木IC交差点～国道10号加治木バイ