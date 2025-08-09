大雨の影響で、8月９日、鹿児島県内のＪＲ在来線や特急では、運休や運転見合わせとなる路線があります。 【終日運休】 ▼日豊本線の鹿児島と西都城の間 ▼肥薩線の吉松と隼人の間 【始発から運転見合わせ】 ▼鹿児島本線の鹿児島中央から鹿児島の間 ▼鹿児島本線の鹿児島から川内の間 ▼吉都線の全線 ▼日南線の志布志と南郷の間 ▼指宿枕崎線は鹿児島中央から枕崎の間 【運休】特急「きりしま」の全列車 ・ ・