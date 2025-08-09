NY株式8日（NY時間11:08）（日本時間00:08） ダウ平均44129.32（+160.68+0.37%） ナスダック21412.30（+169.60+0.80%） CME日経平均先物42305（大証終比：+485+1.15%） 欧州株式8日GMT15:08 英FT100 9089.85（-10.92-0.12%） 独DAX 24173.02（-19.48-0.08%） 仏CAC40 7740.64（+31.32+0.41%） 米国債利回り 2年債 3.756（+0.028） 10年債 4.281（+0.031） 30年債 4.85