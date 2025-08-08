私たちが音を聞くのに必要不可欠なのが「聴覚」です。聴覚の機能は、自分が気づかないうちに老化が進み、いつの間にか音が聞こえにくくなっている可能性があるので注意が必要です。聴覚の老化による難聴には、「感音性難聴」「伝音性難聴」「混合性難聴」の3種類があります。では、それぞれの難聴はどのような症状が出るのでしょうか。感音性難聴は、内耳（蝸牛）や蝸牛神経、脳での障害による難聴です。内耳の蝸牛にある有毛細胞