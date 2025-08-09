◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日▽１回戦綾羽６―４高知中央＝延長１０回タイブレーク（８日・甲子園）春夏を通じて初めて甲子園の土を踏んだ綾羽にドラマが待っていた。１点ビハインドの８回にエース藤田陸空（３年）を投入。３者凡退で流れを呼ぶと、９回２死満塁から代打・川中雄人（３年）の遊ゴロが失策を誘い、同点に追いついた。９回裏は失策から迎えた１死一、三塁の大ピンチを藤田が死守。タイブレークの