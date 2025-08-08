「第12回アツいまちサミット2025」のフォトセッションキリンホールディングス（以下、キリン）と一般社団法人アツいまち（以下、アツいまち）は、7月31日に環境省をはじめ埼玉県、高知県、岐阜県、山形県、各市後援のもと、「第12回アツいまちサミット2025」を開催した。今回のサミットでは、日本の歴代最高気温を記録した5都市である浜松市（静岡県）・熊谷市（埼玉県）・四万十市（高知県）・多治見市（岐阜県）・山形市（山形県