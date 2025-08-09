◇セ・リーグ巨人12−2DeNA（2025年8月9日横浜）巨人の山崎伊織投手（26）がDeNA戦に先発し、7回6安打1失点で9勝目。3年連続の2桁勝利にあと1勝と迫った。前回1日のDeNA戦では、5回途中6失点で今季3敗目を喫す悔しい結果に。この日は序盤に打線の援護を受け「3点取っていただいた。最少失点で粘っていこうと思った」。前回登板を踏まえ「たくさん話し合って…それをピッチングで。いろんなボールを使った」とカーブ