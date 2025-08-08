中山秀征が８日放送のフジテレビ「酒のツマミになる話」に出演。かつて司会を務めた番組「ラジかるッ」で降板寸前だった現人気グラドルを「絶対売れる」と救済していたことが明かされた。そのグラドルが、今回「ツマミ話」で共演した重盛さと美。重盛が「私の芸能界の恩人なんです」と切り出した。中山は「いやいや…そんなことない」と制したが、重盛は１８歳で上京したばかりの時期に日本テレビ「ラジかるッ」にレギュラー