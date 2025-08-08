プロレス・新日本」（８日、横浜武道館）タッグマッチで、真夏の祭典「Ｇ１クライマックス３５」Ａブロック公式戦の最終戦（１０日・Ｇメッセ群馬）で激突するＥＶＩＬと棚橋弘至（４８）が前哨戦を行った。悪の枢軸ＥＶＩＬは、予告通り反則なしのクリーンファイトを展開し、ＳｃｏｒｐｉｏｎＤｅａｔｈｌｏｃｋ（サソリ固め）で村島克哉（２４）を撃破。２日後の公式戦に向けても「正々堂々と勝負しよう」と、呼びかけた