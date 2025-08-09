＜全国高校野球選手権：綾羽6−4高知中央＞◇8日◇1回戦初出場の綾羽（滋賀）が高知中央（高知）を延長10回タイブレークで破り甲子園初勝利を挙げた。試合開始が史上最も遅い午後7時49分。終了も史上最も遅い午後10時46分だった。この日、テレビ朝日系「熱闘甲子園」は午後11時10分開始。試合終了から「熱闘甲子園」開始まで24分しかなかった。「綾羽対高知中央」はCM明けの午後11時30分からスタート。約5分間、試合内容を伝えた。