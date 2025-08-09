気象庁は８日午後１０時１１分と２９分に、秋田県に記録的短時間大雨情報を発表した。同県由利本荘市では午後１０時１７分までの１時間に１１７・５ミリの降水量を記録、同地点での観測史上１位の値を更新した。秋田地方気象台は午後１１時過ぎに気象情報を発表。秋田県では大気の非常に不安定な状態が続くとして、９日昼前にかけ、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけた。