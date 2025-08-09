ロシアのプーチン大統領は8日、中国やインドなど友好国の首脳らと電話会談を重ねました。アメリカのトランプ大統領との直接会談を前に、ウクライナ情勢をめぐる自国の立場について、改めて支持を取り付ける狙いがあるとみられます。ロシア大統領府によりますと、プーチン大統領は8日、中国の習近平国家主席やインドのモディ首相ら友好国の首脳らと相次いで電話会談し、ウクライナ情勢をめぐるアメリカ側との協議内容を説明したとい