札幌市で23日に開催予定だったイベント「ドリカム花火2025in札幌真駒内」の実行委員会は8日、公式サイトで中止を発表した。「全国で相次ぐ花火大会での想定外の事故などを踏まえ、万全の安全対策を整えた上での開催が困難であるとの結論に至った」と説明している。