九州南部で記録的な大雨となり、鹿児島県では土砂崩れなどの被害が広がりました。鹿児島県の霧島市では一時、大雨特別警報が発表されるなど記録的な大雨となりました。県内の姶良市では8日早朝の土砂崩れで住宅が倒壊し、住人の女性（30代）と連絡が取れなくなっていて、機動隊が夜通しで捜索を続けています。午後11時半現在、赤や紫色の活発な雨雲が再び鹿児島県を中心に流れ込み、激しい雨が降っています。今後、発達した雨雲は9