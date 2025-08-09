◇セ・リーグDeNA2―12巨人（2025年8月8日横浜）DeNA先発のジャクソンは、5回を投げて8安打6失点（自責2）。今季5敗目（9勝）を喫し「悪い流れを止める投球ができなかったのが悔しい」と振り返った。初回に不運な打球もありながら、5安打を集中されて3失点。4回にも3点を失い、5回を最後にマウンドを降りた。