◇セ・リーグDeNA2―12巨人（2025年8月8日横浜）DeNAは3年目右腕の橋本達弥がプロ初登板も、ほろ苦いデビューとなった。1―10の7回にマウンドへ。先頭・丸に中前打を許し、1死後に泉口の二塁打で二、三塁。キャベッジを申告敬遠で歩かせての満塁から、甲斐の適時打などで2点を失った。慶大から22年ドラフト5位で入団。昨年6月に右肩を手術し、今季は育成契約で迎えたが、7月26日に支配下登録された。1イニングを3